Muharrem İnce'den vefat eden vekilin ailesine taziye ziyareti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, geçtiğimiz temmuz ayında Iğdır'da fenelaşarak hastaneye kaldırıldıktan sonra bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İNCE İÇİN DELEGELERLE GÖRÜŞMEYE GİTMİŞTİ

Olağanüstü kurultay amacıyla imza toplayan gruba yakınlığı ile bilinen Bircan, delegelerle görüşme amacıyla Iğdır'a gitmişti.

Kentte çalışmalarını sürdüren Bircan'ın aniden fenalaşması üzerine Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Yapılan ilk müdahalede beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Bircan, o günden bugüne yaşam mücadelesi veriyordu.

İNCE TAZİYEYE GİTTİ

Bircan'ın vefatının ardından Muharrem İnce, İbni Sina Hastanesi'nde Bircan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bircan'ın oğulları Erdem ve Eren Bircan'a başsağlığı dileyen İnce, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

"YÜREKLİ BİR ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK"

İnce, "Değerli yol arkadaşımızı, mücadele arkadaşımızı kaybettik, çok üzgünüz. Hep bekledik, bir umut dedik, inşallah kurtulacak dedik ama başaramadı arkadaşımız. Hepimizin başı sağ olsun. İlkeli, duruşu olan, geri adım atmasını bilmeyen yürekli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Bircan'ın cenazesi yarın Edirne Selimiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Hasköy'de toprağa verilecek.