Muharrem İnce'nin 31 Mart akşamı yapması beklenen konuşma

AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdikleri tüm seçimleri kaybeden CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin, 31 Mart 2019'daki yerel seçimde de farklı bir sonuç alması beklenmiyor.

İNCE'NİN KONUŞMASI ŞİMDİDEN HAZIR

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a karşı aday gösterilen Muharrem İnce, seçimleri kaybettikten sonra büyük bir sessizliğe bürünmüş ve sosyal medyada çokça video ile capse konu olmuştu.

24 Haziran'dan sonra ise İnce'nin Kılıçdaroğlu'na karşı söylediği "Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş" sözlerinden oluşan videosu ise paylaşım rekorları kırmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmeyen ve daha seçimi başından kaybeden Muharrem İnce'nin, Kemal Kılıçdaroğlu için 31 Mart akşamı neler söyleyeceği şimdiden belli.

Muharrem İnce: Çıkmışsın yenmiş şarkı versiyonu VİDEO