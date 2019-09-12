Muharrem İnce Ali Babacan sorusuna tepki gösterdi

Muharrem İnce, bir sonraki Cumhurbaşkanı seçiminde partisinin Ali Babacan'ı ortak aday göstermesi ihtimali sorusuna "Partinin evlatları, ben ne güne duruyorum" diyerek yanıt verdi.

KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana gelirken, askeri bölge yakınındaki 5 yıldızlı bir otelin boşaltıldığı belirtildi.

6,5 milyar dolar değerinde konvansiyonel uçuş-kalkış yapabilen 32 adet F-35 müşterek taarruz savaş uçağı ve ekipmanlarının Polonya'ya satışını onayladı.

Meydana gelen ve 14 kişinin yaralandığı trafik kazasında kurtarma ve yolu açma çalışmaları tamamlandı.

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Denizli'de bayan kuaförü kurşunladı

Kafasına poşet geçiren bir saldırgan bayan kuaförünü pompalı tüfekle kurşunladı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.