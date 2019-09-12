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Muharrem İnce Ali Babacan sorusuna tepki gösterdi

Muharrem İnce, bir sonraki Cumhurbaşkanı seçiminde partisinin Ali Babacan'ı ortak aday göstermesi ihtimali sorusuna "Partinin evlatları, ben ne güne duruyorum" diyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi | 12.09.2019 - 04:16..
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Muharrem İnce Ali Babacan sorusuna tepki gösterdi

CHP'li Muharrem İnce, Habertürk'te gündeme dair soruları yanıtladı.

Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programa Nagehan Alçı, Sevilay Yılman ve  Deniz Zeyrek, Muharrem İnce'ye gündeme ilişkin sorularını yöneltti.

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, canlı yayında, 2023'te de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

BABACAN SORUSU KIZDIRDI

Muharrem İnce'nin bu açıklamasından sonra programda sorulan sorular Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakalı oldu.

Programda gazetecilerden Nagehan Alçı'nın İnce'ye sorduğu soru CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayını kızdırdı. Alçı'nın bir sonraki cumhurbaşkanı seçiminde partisinin Ali Babacan'ı ortak aday göstermesi ihtimali sorusuna İnce "Partinin evlatları, ben ne güne duruyorum" diyerek yanıt verdi

Ali Babacan sorusu, Muharrem İnce'yi kızdırdı VİDEO


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