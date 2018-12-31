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Muharrem İnce'ye göre 2018 iyi geçti

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden, İstanbul için aday dahi olamayan ve akıllarda "çıkmışsın yenmiş" videosuyla kalan Muharrem İnce, 2018'in iyi geçtiğini düşünüyor.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 14:08..
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Muharrem İnce'ye göre 2018 iyi geçti

2018'i uğurlayıp 2019'u karşılarken, siyasiler de sosyal medya hesaplarından geride bıraktıklarımız günlerle ilgili paylaşımlar yapıyorlar.

"2018'DE İYİ ŞEYLER DE OLDU"

Geride bıraktığımız yılda önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden, ardından da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP tarafından aday dahi gösterilmeyen Muharrem İnce Twitter hesabından; "Güzel yurdumda 2018’de iyi şeyler de oldu. Milyonlarca iyiliği umutla 2019’a taşıyoruz. Mutlu yıllar…" notuyla video paylaştı. Videoda, Türkiye'nin spor alanında elde ettiği başarılar ve sosyal medyaya yansıyan güzel olaylar yer aldı.

Muharrem İnce'nin 2018 videosu VİDEO

"ÇIKMIŞSIN YENMİŞ ÇIKMIŞSIN YENMİŞ"

"Muharrem İnce ve 2018" denildiği zaman akıllarak ilk gelen ise "Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş" sözlerinden oluşan video klip oldu.

Muharrem İnce: Çıkmışsın yenmiş şarkı versiyonu VİDEO

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