Mühendisler daha uzun ömürlü batarya üretmenin yolunu buldu

Akıllı telefonlardan sağlık sektörüne kadar bataryalar, hayatımızın hemen hemen her yerinde kullanılıyor. Ancak gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılamak için bu bataryaların kapasiteleri ve ömürlerinin de artması gerekiyor. Özellikle akıllı telefon kullanıcılarının en çok dikkat ettiği şeylerin başında gelen batarya kapasitesi ve şarj ömrü, üreticilerin de en çok dikkat ettikleri özelliklerin başında geliyor.

Tokyo Üniversitesi'ndeki mühendisler, batarya teknolojisini geliştirmenin sürekli yeni yollarına öncülük ediyor. Profesör Atsuo Yamada ve ekibi, kısa süre önce pillerin ömrünü önemli ölçüde uzatabilecek ve onlara daha yüksek kapasiteler sağlayacak bir malzeme geliştirdi.





GÜNÜMÜZDE KULLADIĞIMIZ BATARYALAR ZAMANLA YIPRANIYOR

Günümüzde en çok kullanılan şarj depolama birimleri lityum-iyon bataryalardır, ancak çok yakında lityum yerine sodyuma dayalı bataryalar da karşımıza çıkabilir. Her iki tür batarya da bileşenlerin etrafındaki elektronları geçirme şekli sayesinde büyük miktarda şarj depolayabiliyor. Ancak hem sodyum hem de lityum bataryalarda tekrarlanan şarj dolumları ve kullanım süreleri, zamanla bataryaların depolama kapasitesini azaltabiliyor.

Günlük hayatta kullandığımız akıllı telefonların bataryaları, metalik malzeme katmanlarından oluşuyor. Bataryaları şarj ettiğimizde veya kullandığımızda bu katmanlarda istifleme hataları olarak adlandırılan çeşitli çatlaklar oluşuyor ve bu nedenle şarj süresi ve depolama kapasitesi azalmış oluyor. Bu batarya katmanları ise zayıf Van der Waals adı verilen çekim kuvvetiyle bir arada duruyor.

YENİ BATARYA YÖNTEMİ GELİŞTİRİLDİ

Tokyo Üniversitesi'nden Profesör Atsuo Yamada ve ekibi, batarya katmanları için oksijen redoks katmanlı oksitin (Na 2 RuO 3) ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Bu oksit, sadece şarj ve deşarj döngülerinde oluşan katman çatlaklarını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda katmanların kendi kendini onarabilmesini sağlıyor. Araştırmacıların ürettiği bu malzeme, zayıf Van der Waals çekim kuvvetinden çok daha güçlü olan coulombic adı verilen bir kuvvet tarafından katmanları bir arada tutuyor.



Profesör Atsuo Yamada ve ekibi, yeni malzeme üzerinde çalışmalarına devam ediyor.