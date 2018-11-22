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Milli Savunma Bakanlığı patlamayla ilgili raporu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi’ndeki kazaya ilişkin açıkladığı raporda, ateşlenen topun arkasındaki parçanın koptuğunu bildirdi.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 19:21..
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Milli Savunma Bakanlığı patlamayla ilgili raporu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'deki mühimmat patlamayla ilgili raporu açıkladı.

Raporda, "Atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak, topun arkasında 'kama' olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde koptuğu, bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği belirlenmiştir" denildi.

KAZAYA NEDEN OLAN TOP VE MÜHİMMAT KULLANIMI DURDURULDU

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca, oluşturulan idari ve teknik heyetin incelemesinde, 175 mm'lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediği belirlendiği belirtildi.

Hakkari üs bölgesindeki patlamanın sebebi belirlenene kadar 175 mm'lik M107 K/M toplarla bunlara ait mühimmatın kullanımının durdurulduğu bildirildi.

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