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Mühimmatlar, yerli sistemle test edilecek

MKE Kapsül Fabrikası Radyometri Laboratuvarı'nda kullanılan yabancı menşeli sistem değiştirildi.

AA |
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Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu, mühimmatları test ettiği yabancı menşeli sistemi ASELSAN'ın çözümüyle değiştirdi.

YERLİ SİSTEM KURULDU

MKE Kapsül Fabrikası Radyometri Laboratuvarı'nda kullanılan yabancı menşeli sistem değiştirilerek, yerine ASELSAN üretimi Özışık Karşı Tedbir Atıcı Sistemi (CMDS) kuruldu.

CANLI ATIŞLARDA KULLANILIYOR

Sistem, MKE üretimi flare karşı tedbir mühimmatının ilk çıkış hızı testlerinde canlı atışlar için kullanılmaya başlandı.

Özışık sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki muhtelif hava platformlarının kızılötesi ve radar güdümlü tehditlere karşı korunması için flare ve chaff mühimmatı atışı ile sahte hedef oluşturup tehditleri yanıltması amacıyla geliştirilmiş bir kendini koruma sistemi olarak görev yapıyor.

Mühimmatlar, yerli sistemle test edilecek

ETKİN KORUNMA VE YANILTMA

Sistem, füze, radar ve lazer tespit cihazlarından alınan uyarı bilgileri değerlendirerek otomatik olarak çalışabildiği gibi pilot tarafından (manuel/yarı otomatik) çalıştırılarak, tehditlere karşı etkin bir korunma ve yanıltma sağlıyor.

Her türlü hava aracı (helikopter, uçak, jet vesaire) için kullanılabilen Özışık, kullanımı çok kolay, hava araçlarının kendini koruma kabiliyetini artıran son derece önemli çözüm oluşturuyor.

Mühimmatlar, yerli sistemle test edilecek

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