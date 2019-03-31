Oy kullanmaya atla, keçiyle gidenler

31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi sabah 08:00 itibariyle başladı. Seçimler heyecanla devam ederken, her sene olduğu gibi, yurttan ilginç manzaralar da eksik olmuyor.

SEÇİM ÖNCESİ ATI 'CEMŞİT'İ YANINDAN AYIRMADI

Merkez Meram ilçesi Durunday Mahallesi muhtar adayı İbrahim Ömür Belgin (31), adaylık süreci boyunca rahvan atı 'Cemşit' ile kapı kapı dolaşarak seçmenlerle görüştü. Mehmet-Kadir Özgüzar İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Belgin, 4 ay boyunca atı Cemşit ile birlikte seçim çalışmasını yürüttüğünü söyledi.

''AYLARDIR KAHRIMI ÇEKİYOR, ONU ÖDÜLLENDİRECEĞİM''

İbrahim Ömür Belgin, şunları söyledi:

"Atım Cemşit ile birlikte 4 ay boyunca seçim çalışması yaptık. Vatandaşlarımızdan çok büyük ilgi gördük. Bugün de atımla birlikte okula gelerek oyumuzu kullandık. İnşallah kazanıp genç muhtarlardan biri olacağım. Vatandaşlarımız da bana 'Atlı muhtar' olarak lakap takmış. Çok mutlu oldum. Cemşit aylardır kahrımızı çekti. Muhtar seçildiğim taktirde ona ödüllendireceğim."

KEÇİ GETİREN DE OLDU

Başakşehir'de yaşayan Ali Sever isimli vatandaş da, oyunu kullanmaya 24 saat yanından ayırmadığı keçisiyle birlikte geldi. "Prenses" isimli keçisiyle oy kullanmaya gelen Sever, “Keçim dışarıda kalacak ben oy verip dışarıya çıkacağım. Pazar günü de keçimle beraber Yenikapı'da bulunan miting alanına gittim ancak iki güvenlik noktasını geçtim ama alana giremedim. Keçime çocuğum gibi bakıyorum” dedi.

KEDİ ZUBİ SANDIK BAŞINDA

Tekirdağ'da, oy kullanmaya kedisi Zubi ile gelen Şebnem İlhan, ilgi odağı oldu. İlhan: "Yanımdan ayırmak istemedim. Herkesin hayvanlara sahip çıkması gerekiyor" dedi. 1287 numaralı sandıkta oy veren İlhan'ın beraberindeki Zubi, hem oy vermeye gelen vatandaşların hem de sandık kurulu üyelerinin ilgisini çekti.









