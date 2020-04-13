Muhtar ekmek beğenmeyen mahalleliye isyan etti

31 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Yasak süresince, Ordu’nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşların evlere ekmek servisi yapan fırınlardan özel istekleri mahalle muhtarı Uğur Özcan'ın tepkisine neden oldu.

Özcan, sosyal medya sayfasından yayınladığı açıklamalarda iki günlük sokağa çıkma yasağında yaşadıklarını dile getirdi.

Muhtar ekmek seçenlere isyan etti VİDEO

"ŞAŞIRDIM KALDIM"

Evlerin kapısına ekmek götürülmesine rağmen bazı vatandaşların ‘susamlı ekmek, yıldızlı ekmek’ istediğini, bazı vatandaşların da ‘ben o fırının ekmeğini yemem’ diyerek almak istemediğini belirten muhtar Özcan, “Devlet sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Eskiden mısır ekmeğini bulamazken, fırıncı evin kapısına ekmek götürüyor ama susamlı ekmek isteniyor, yıldızlı ekmek isteniyor. Arkadaş şaşırdım kaldım yani. Bu telefonlara cevap vermede kendime zül sayıyorum. Kardeşim evin kapısına sıcak ekmeğin gelmiş fırın seçmek nereden çıktı şimdi ya” diyerek tepkisini dile getirdi.

"ANLAMADIM GİTTİ"

Muhtar Özcan, açıklamalarında, “Neymiş ben o fırından istemiyorum. E yeme o zaman. İki ekmek alacaksın, fırın seçiyorsun. Ekmek seçmek için Sosyal Vefa Grubu'nu aramak yakışıyor mu arkadaş? Sosyal Vefa Grubunun işi başından aşkın, devletimizin çalışanlarına yazık, bunlarda insan ya. 4 fırın çalışıyor ama ben o fırından almayacağım diyor. Ne yapalım yani size özel fırın mı gösterelim. Ya mısır ekmeğini bulamadığımız zamanlar odu. Atalarımız ninelerimiz, büyükbabalarımız, dedelerimiz kesmük (mısır bitkisinin sapı) ekmeği ile büyüdü ya. Yoğurda patates doğrayarak yetişmişler ya. Bu neyin nesidir ben anlamadım gitti ya. Vallahi billahi üzülüyorum ya. Afet var fırın seçeceğiz biz şimdi. Afet var zeytinyağı seçeceğiz biz şimdi.” ifadelerini kullandı.

"DELİRMEMEK İÇİN KONUŞTUM"

Devletin bütün kurumları seferber olurken vatandaşların bu tür isteklerini anlamakta zorluk çektiğini belirten Özcan, “Ben böyle bir şey görmedim. Vefa Sosyal Grupları çalışıyor, Belediyeler çalışıyor, Kaymakamlıklar çalışıyor, Valilikler çalışıyor. Bu devlet daha ne yapsın. Şimdi susamlı bir ekmek mi bulalım nerede buluyorsunuz söyleyin bende bulayım ya. Nasıl olacak ben bilmiyorum şaşırdım. Devlet seferber olmuş, sokağa çıkma yasağından dolayı fırıncıları seferber etmiş, izin mükabilinde ekmek satıyor ve sen ekmek beğenmiyorsun. Ya kardeşim sen neyin peşindesin anlamadım. Karnını doyurabiliyor musun şükret ya. Eğer bunları konuşamazsam kendime dert edecektim. Delirmemek için konuşmak zorunda kaldım. Millet eşine dostuna yanaşamazken bunlarla uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.