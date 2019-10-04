Muhtara sorunlarını WhatsApp ihbar hattından iletiyorlar

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nin Adnan Menderes Mahallesi'nde muhtarlık yapan Halil Özkan, mahallelinin taleplerine daha hızlı cevap verebilmek için bir WhatsApp ihbar hattı kurdu.

MUHTARI YERİNDE BULAMADIM DERDİNE SON

Özkan; 650 hane, 4 bin 700 nüfuslu mahallede talep ve şikayetlerin daha hızlı iletilebilmesi, aynı zamanda hızla çözülebilmesi amacıyla krulan WhatsApp ihbar hattından tüm mahallenin haberdar olması için afişleri, tüm iş yerlerine astı.

Muhtar Özkan, 'Çek Gönder Birlikte Çözelim' adlı hatta fotoğraf ve video olarak gelen istek ve önerilere hızla cevap veriyor.

''KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYORUZ''



Halil Özkan, "Sosyal medya günümüzde hemen hemen her evde olan bir şey. Mahalle muhtarı olarak sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızla aramızdaki kopukluğu giderme yönünde bir adım atmayı düşündüm. Daha önceden Facebook üzerinden sorunlarını iletenler oluyordu. Başka diğer yollarla iletenler vardı. Mahalle muhtarlığımıza ait olan bir hat kurmaya karar verdik.'' diye konuştu.

6 GÜNDE 13 BİN İHBAR

Özkan, ''Vatandaşlar, aramak yerine sorunları fotoğraf ve videolu olarak gönderiyor. Biz de bu görselleri ilgili daire müdürlüklerine yönlendirip, çözüm bulunmasını sağlayarak köprü vazifesi görüyoruz. İhbar hattını kurduğumuz ilk 6 günde, 13 ihbar aldık, 6 sorunu çözdük. Bu mahallenin sorunlarını hep birlikte çözmek istiyoruz." dedi.

ŞİKAYET YELPAZESİ GENİŞ AMA YÖNTEM HIZLI

Gelen ihbarlardan örnekler de veren Muhtar Özkan, "Bir öğrenci okul arkadaşının kırtasiye malzemelerinin olmadığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine biz de bu öğrenciyi ziyaret edip, onunla birlikte 38 öğrenciye daha çeşitli kırtasiye malzemeleri yardımı yaptık, eksiklerini tamamladık.'

Bir diğer kişi, komşusunun kömüre ihtiyacı olduğunu iletti.

Bir başkası, dul bir kadının çocuklarıyla birlikte mahalleye taşındığı ve yardımcı olmamamız için bizimle iletişime geçti.

Biz de bu sorunlarda aracı olarak çözüm ürettik. İhbar hattının güzelliklerini hep beraber yaşayacağız. İnşallah yaşatmaya da devam edeceğiz." dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ MEMNUN

Projeyi başarılı bulduğunu belirten mahalle sakinlerinden 2 çocuk babası Celal Özcan, geçenlerde elektriklerin kesildiğini WhatsApp ihbar hattı üzerinden bildirdiğini ve muhtarın da kısa sürede çözüm bulduğunu söyledi.

Berber Recep Açıkgöz (21) de bir sorun olduğunda pratik olarak muhtara ulaşabilecek bir proje olduğunu belirtip, "İhbar hattını ben de kullandım. Sokağımızdaki bir durumu muhtarımıza fotoğraf olarak ilettim. Sağ olsun hemen ilgilendi." diye konuştu.













