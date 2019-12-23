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Muhtarın evinden 100 bin liralık sahte içki çıktı

Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkız Köyü muhtarı S.D. ile oğlu V.D.’nin evini içki imalathanesine çevirdiği ortaya çıktı.

İHA | 23.12.2019 - 11:12..
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri ve Suç Araştırma Timleri (JASAT), Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkız Köyü muhtarı S.D. ile oğlu V.D.’nin içki imalathanesine çevirdiği evine operasyon düzenledi.

500 LİTRELİK EL YAPIMI RAKI

İmalathanede yapılan baskında 100 bin lira değerinde olduğu öğrenilen 500 litre el yapımı rakı, 3 adet rakı yapımında kullanılan kazan düzeneği, 150 kilogram anason, 65 litre bidonlarda fermente edilmiş üzüm şırası, 5 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet kama ele geçirildi.

Muhtarın evinden 100 bin liralık sahte içki çıktı

MUHTAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Suçüstü gözaltına alınan muhtar S.D. ile oğlu V.D, Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhtar S.D. ile ilgili de idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Muhtarın evinden 100 bin liralık sahte içki çıktı

Muhtarın evinden 100 bin liralık sahte içki çıktı

Muhtarın evinden 100 bin liralık sahte içki çıktı

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