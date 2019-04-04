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Bursa'da ikametgah krizi muhtarı değiştirdi

Seçim bitti, kavgası bitmedi. Bu kez, muhtar adaylarından birinin ikametgahı değişmeyince muhtarlığı düştü. Seçtikleri kişi muhtar olamayan vatandaş ise gerildi. Adres Bursa...

İHA | 04.04.2019 - 09:59..
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Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Danacılar köyünde seçimden galibiyetle çıkan muhtar adayı Cemalettin Barışık, "Seçimi kazandım" diye sevinirken, aday olacak kişilerin 6 ay önce ikametini aday olacağı mahalleye aldırması gerektiği kuralına uymadığı için muhtarlığı geçersiz sayılınca, en çok ikinci oyu alan mevcut muhtar İrfan Düş mazbatasını aldı.

İKAMET ETTİĞİNİ İSPATLADI

184 seçmenin oy kullandığı Danacılar Köyü'nde Cemalettin Barışık 84, mevcut muhtar İrfan Düş 62 Yaşar Kalın ise 14 oy aldı. Seçimi kaybeden mevcut muhtar İrfan Düş, seçimi kazanan Cemalettin Barışık’ın başka mahallede 3 ay ikamet ettiğini, 6 aylık süreci doldurmadığını ispatlayarak, İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etti.

Bursa'da ikametgah krizi muhtarı değiştirdi

İLÇE SEÇİM KURULU İRFAN DÜŞ'Ü MUHTAR YAPTI

Mevcut Muhtar İrfan Düş’ün itirazı üzerine toplanan İlçe Seçim Kurulu, Cemalettin Barışık’ın üç ay önce ikametini Bursa’dan Büyükorhan Danacılar Mahallesi’ne aldığını belirleyerek , ’2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyeti Seçimi Hakkında Kanunun’ adaylık ve seçilme yeterliliği başlıklı 31. M-maddesine göre, ’En az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturması’ şartına uymadığı için Cemalettin Barışık’ın muhtarlığını düşürdü. Bu kararla, pazar günü rakibine karşı seçimi kaybeden İrfan Düş, İlçe Seçim Kurulu’nun kararı ile muhtar oldu.

İTİRAZ HAKKINI KULLANDI

"Kanunlar çerçevesinde hakkımı aradım." diyen mevcut Muhtar İrfan Düş, "Rakibim Cemalettin Barışık 84 oy aldı, ben ise 62 oy aldım. Seçimi kaybettim ama seçilen arkadaşın yerleşim belgesinin 3 aylık olmasından dolayı doğal hakkım olarak kanun gereği itiraz dilekçemi verdim. Dilekçem değerlendirildikten sonra tekrardan muhtar olduğum tarafıma bildirildi." dedi.

Bursa'da ikametgah krizi muhtarı değiştirdi

"YALAN BEYANLAR"

Demokratik olmayan yollarla şikayet edildiğini dile getiren Cemalettin Barışık, "2016 Mart ayından itibaren Danacılar'da ikamet ediyorum. 31 Mart mahalli seçimlerinde mahalleme muhtar adayı olarak çıktım. 22 farkla mevcut muhtara karşı kazandım. Mevcut muhtar yalan beyanlarla, benim seçimi almadığımı beyan etmiştir. Bu kararların bana ulaşması sonrasında bizde gerekli belgeleri ve imzaları toplayıp il seçim kuruluna vereceğiz." dedi.

"3 DÖNEMDİR HİZMET GELMİYOR" İDDİASI

Cemalettin Barışık’a oy veren seçmenler ise mahalle meydanında toplanarak, tepki gösterdi. Köye 3 dönemdir hizmet gelmediğini öne süren vatandaşlar, "Biz hizmet istiyoruz. Oylarımızın çöpe gitmesini istemiyoruz. Bizim seçtiğimiz muhtar, Mart 2016'dan beri burada oturuyor. Elektrik su faturası ile bu durumu ispat ediyor. Biz ölene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bizim için muhtar Cemalettin Barışık'tır. İrfan Düş'ün muhtarlığını tanımıyoruz." dediler.

Bursa'da ikametgah krizi muhtarı değiştirdi

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