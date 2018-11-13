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Muhtarın protokol konuşması izleyenleri güldürdü

Van Edremit'e bağlı Mülk Mahallesi Muhtarı Alaattin Çelik, herhangi bir metne bağlı kalmadan yaptığı doğal konuşmasıyla güldürdü.

İHA | 13.11.2018 - 14:45..
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Van Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi tarafından Mülk Mahallesi’nde yaptırılan taziye evi ve caminin açılışına Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra AK Parti milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdullahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Ülker Cem Kaplan ve Fazıl Tamer, Mülk Mahallesi Muhtarı Alaattin Çelik, ilgili daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Mülk Mahallesi Muhtarı Alaattin Çelik, oldukça heyecanlandı. Herhangi bir metne bağlı kalmadan konuşmaya çalışan Çelik, herkesi güldürdü.

Muhtarın protokol konuşması izleyenleri güldürdü

Duygulandığını da belirten Çelik, Vali Zorluoğlu ve Kaymakam Çiçekli’ye teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Protokol ve vatandaşlar bir süre gülmeye devam ederken, program ise diğer konuşmalar ve açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Muhtarın protokol konuşması izleyenleri güldürdü VİDEO

Muhtarın protokol konuşması izleyenleri güldürdü

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