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Muhtarların posta tebligatı tepkisi

İstanbul'da posta memuru gibi çalıştıklarını söyleyen muhtarlar, 1-10 Şubat tarihleri arasında posta tebligatlarını almayacaklarını dile getirdiler.

DHA | 09.01.2020 - 14:37..
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Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, son dönemlerde muhtarlıklarda her gün yüzlerce posta tebligatı biriktiğini ve bunların vatandaşa ulaştırılması noktasında büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

"Biz PTT'nin posta memurları değiliz." diyen Aykut, 1 - 10 Şubat tarihleri arasında İstanbul'daki tüm muhtarların, posta evraklarını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Muhtarların posta tebligatı tepkisi

"YA ÖDENEK AYIRSINLAR YA DA ELEMAN VERSİNLER"

Arnavutköy Muhtarlar Derneği'nin düzenlendiği toplantıda konuşan Aykut, "Devlet büyüklerimizin bu konuda desteğine ihtiyacımız var. Ya bize ödenek ayırsınlar ya da bu iş için bize eleman desteği versinler." dedi.

"İCRADAN HABERİ OLMUYOR"

Şu an muhtarlıkların adeta bir posta hizmeti verdiğini, postane çalışanı gibi her gün yüzlerce tebligatı mahalle sakinlerine ulaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Aykut, "Postacılarımız binaya giriyor, kapıyı çalıyor, beşinci kata çıkmayı kendisine zulüm olarak görüyor ve çıkmıyor. Dış kapıya haber kağıdını bırakıyor ve evrağı da geliyor muhtara teslim ediyor. Vatandaşın icradan dairesinin satışa çıktığından haberi olması gerekirken, posta memuru o tebligatı getirip muhtarlığa bırakıyor ve vatandaşın bundan haberi olmuyor. Vatandaş 'haberim yok' diyor, onlar da 'Nasıl haberin yok, biz tebligatı muhtara bıraktık' diyor. Sonra o vatandaş da gelip, muhtara her türlü hakarette bulunuyor." şeklinde konuştu.

Muhtarların posta tebligatı tepkisi

"MAHALLENİN SORUNLARIYLA İLGİLENEMİYORUZ"

Posta görevlilerinin her bir evrağı teslim ederken prim kazandığını söyleyen Aykut, "Muhtarlar bu işin neresinde diye sormak istiyoruz. Maaşının dışında bir geliri olmayan muhtarlarımız, bu posta evrakları için ayrıca bir eleman tutmak zorunda kalıyor. Tebligatları mahalleliye ulaştırmaya çalışmaktan mahallemizin sorunları ile ilgilenmeye fırsat bulamıyoruz neredeyse." ifadelerini kullandı.

Muhtarların posta tebligatı tepkisi

"VATANDAŞA 'POSTA MEMURU OLACAĞIZ' DİYE SÖZ VERMEDİK"

İstanbul Muhtarları olarak bu duruma karşı olduklarını söyleyen Selami Aykut, "Biz posta memuru olmak için seçime girmedik, vatandaşa da 'posta memuru olacağız' diye sözler vermedik. Bize sahip çıkan ve muhtarlık müessesesini önemseyen sayın Cumhurbaşkanımızın da gerekli desteği vereceğine inancımız tamdır." dedi.

Muhtarların posta tebligatı tepkisi

"VATANDAŞ GECENİN BİR YARISINDA TEBLİGATINI İSTİYOR"

Hadımköy Mahallesi Muhtarı Rıza Demirci de posta evraklarından dolayı oldukça zorlandıklarını söyleyerek; "Tebligatlarla alakalı rahatsızız. Düğüne, cenazeye gidiyoruz gecenin bir yarısında vatandaş arayıp, tebligatını istiyor bizden. Bize her gün 100 tane evrak geliyor, biz hangi birini arayalım?" dedi.

Muhtarların posta tebligatı tepkisi

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