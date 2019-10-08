Muhtemel operasyon için sınıra giden askerimize karşılama

Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak için operasyon başlatacak.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu öncesi Suriye sınır hattına zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatı devam ediyor.
Öğleden sonra da sınır hattındaki Akçakale'ye sevk edilen zırhlı araçlar ve askeri personeller ilçe girişinde vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı.
Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi VİDEO
"VATAN SİZE MİNNETTAR"
İlçe girişinde konvoyu karşılayan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar", "Sonuna kadar sizinleyiz" şeklinde tezahüratta bulundu.