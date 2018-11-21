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Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

Muhterem Nur, Müslüm filmiyle ilgili şaşırtan bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 07:54..
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Şarkıcı Emre Kaya'nın "Müslüm filminin gelirinden Muhterem Nur'a pay verilsin" önerisiyle başlayan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, bugüne kadar yaklaşık 4.5 milyon kişi tarafından izlenen filmle ilgili "Mustafa Uslu'dan bir kuruş almadım" dedi.

Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

"AYDA 6 BİN TL PARA ELİME GEÇİYOR"

Nur "Yurt dışından ve Türkiye’den aldığım emekli maaşı ile ayda elime 6 bin lira geçiyor. Evimin aidatı ve yanımda çalışanların maaşını verdikten sonra 2 bin TL kalıyor. Onunla geçiniyorum" dedi.

"PARA ALMAYI DÜŞÜNMEDİM"

4.5 milyon kişi tarafından izlenen Müslüm filmiyle ilgili şaşırtan bir açıklama yapan Muhterem Nur "Mustafa Bey'den bir kuruş almadım, almayı da düşünmedim" dedi.

"FİLMİN SAHİBİ MUHTEREM NUR'DUR"

Bu sözler üzerine canlı yayına bağlanan filmin yapımcısı Mustafa Uslu "Ben olaya sonradan dahil oldum. Daha önce Nuri Yıldırım ile anlaşma yapılmıştı. Muhterem Nur'un benden bir para talebi olmadı. Kendisi bu filmin sahibidir, o ne isterse o olur" dedi.

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