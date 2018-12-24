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Müjdat Gezen ifade verdikten sonra konuştu

Savcılıkta, Halk TV'deki Cumhurbaşkanı'na hakaretleriyle ilgili "Mizah olsun diye söyledim." açıklaması yapan Müjdat Gezen, savcılıktan çıkınca "Bunlardan korkan bunlar gibi olsun." dedi.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 16:42..
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Müjdat Gezen ifade verdikten sonra konuştu

Müjdat Gezen, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla, sabah saatlerinde oyuncu Metin Akpınar ile beraber gözaltına alınmıştı.

"MİZAH YAPTIM, HAKARET KASTIM YOKTU" DEDİ

Savcılıkta, “Benim Halk Arenası programında yapmış olduğum konuşmam doğrudur. Bu konuşmayı mizah olsun diye söyledim. Benim herhangi bir cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur." diyerek suçlamaları reddeden Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından, gazetecilere konuştu.

GAZETECİLERE KONUŞTU: BUNLARDAN KORKAN BUNLAR GİBİ OLSUN

80 darbesi sonrasında da yargılandığını aktaran Gezen, “Korkmuyorum, bunlardan korkan bunlar gibi olsun!” dedi ve ekledi "Haftada bir gün karakola gidip imza atacakmışız. Karakoldaki çocukları tanıyorum, atın benim yerime dedim."

Müjdat Gezen ifade verdikten sonra konuştu

Gezen’in yaptığı açıklama şöyle:

"KORKAR MIYIM BEN YA?"

"Haftada bir gün karakola gidip imza atacakmışız. Karakoldaki çocukları tanıyorum, atın benim yerime dedim. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla adli kontrol şartı getirildi. Cumhurbaşkanına hakaret… Onun söylediği lafı söylemek. Savcılar ve hakimler tutuştu. Emir büyük yerden geldi tabii ama bu laftan bir hakaret çıkmaz. Çünkü onun kendi söylediği laf. Ben 80’de de Kenan Evren döneminde de yargılandım. Kenan Evren devri daha iyiydi. Düşünebiliyor musun? Bunlardan korkan bunlar gibi olsun. Korkar mıyım ben ya?"

Müjdat Gezen ifade verdikten sonra konuştu

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