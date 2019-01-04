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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın itirazına ret

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in, adli kontrol kararına yaptıkları itiraza ret kararı çıktı.

DHA | 04.01.2019 - 11:25..
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Bir televizyon kanalında sarf ettikleri sözler nedeniyle, haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanan oyuncular Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu.

Avukatları aracılığı ile haklarında adli kontrol kararı veren İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Gezen ve Akpınar, bu kararın kaldırılmasını, kaldırılmaması durumunda da itirazlarının bir üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesini istemişti.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

İtirazları değerlendiren İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol kararını veren İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin adli kontrol kararının yerinde olduğunu gerekçe göstererek, şüphelilerin adli kontrol kararına yaptıkları itirazı reddetti.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın itirazına ret

ŞÜPHELİLERE İSTENİLDİĞİNDE ULAŞILMALI

4. Sulh Ceza Hakimliği; şüpheliler lehine dosyada bir değişiklik oluşmadığını, suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu, istenildiğinde şüphelilere ulaşılabilmesi amacıyla konulan adli kontrol kararının yerinde ve ölçülü olduğunu gerekçe göstererek, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce konulan adli kontrol hükümlerinde isabetsizlik bulunmadığını belirtti.

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