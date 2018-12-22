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Müjdat Gezen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler

Yıllardır taşıdığı sanatçı kimliğini bir kenara bırakıp ekran başında siyasete soyunan Müjdat Gezen, Cumhurbaşkanı'na 'hadsiz' dedi.

Detay Haber | 22.12.2018 - 12:25..
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Müjdat Gezen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler

Müjdat Gezen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler

Uğur Dündar'ın sunumuyla ekrana gelen Halk Arenası'nda, yine hedef AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı.

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları eşliğinde yapılan konuşmaların tamamı, yine Erdoğan'ı hedef tahtasına oturtan konuşmalardı.

CUMHURBAŞKANI'NA HADDİNİ BİL DEDİ

Uğur Dündar'ın kadrolu konuklarından olan Yılmaz Özdil önceki hafta, "Erdoğan bir bira içse farklı bir Türkiye olurdu" demişti. Bir başka kadrolu konuk Müjdat Gezen bu hafta, Cumhurbaşkanı'na 'haddini bil' diye seslendi.

Gezen'in sözlerinin ardından salondan yükselen alkış sesleri, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlarıyla kesildi.

Müjdat Gezen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler VİDEO

Yılmaz Özdil, Erdoğan'ın bira içmesi gerektiğini söyledi VİDEO

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