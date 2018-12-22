Müjdat Gezen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler

Uğur Dündar'ın sunumuyla ekrana gelen Halk Arenası'nda, yine hedef AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı.
'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları eşliğinde yapılan konuşmaların tamamı, yine Erdoğan'ı hedef tahtasına oturtan konuşmalardı.
CUMHURBAŞKANI'NA HADDİNİ BİL DEDİ
Uğur Dündar'ın kadrolu konuklarından olan Yılmaz Özdil önceki hafta, "Erdoğan bir bira içse farklı bir Türkiye olurdu" demişti. Bir başka kadrolu konuk Müjdat Gezen bu hafta, Cumhurbaşkanı'na 'haddini bil' diye seslendi.
Gezen'in sözlerinin ardından salondan yükselen alkış sesleri, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlarıyla kesildi.
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