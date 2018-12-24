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Müjdat Gezen'in savcılık ifadesi

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Müjdat Gezen, Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret kastının olmadığını söyledi.

DHA | 24.12.2018 - 14:24..
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Müjdat Gezen'in savcılık ifadesi

"Cumhurbaşkanı’nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehditinde bulunmak" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen, Anadolu Adliyesi'nde savcıya ifade verdi.

İfadesinde Cumhurbaşkanı'na hakaret kastının olmadığını söyleyen Müjdat Gezen, üzerine atılan suçları kabul etmediğini dile getirdi.

Adliyede Müjdat Gezen'e alkışlı destek VİDEO

ALKIŞ TUFANI

Müjdat Gezen, sevenleri tarafından savcılık makamına alkışlarla gönderildi. Bu sırada bazı hayranları Müjdat Gezen ile selfiye yaptı.

Müjdat Gezen'in savcılık ifadesi

SAVCILIK İFADESİ

İşte Müjdat Gezen'in savcıya verdiği ifadenin metni: “Benim Halk Arenası programında yapmış olduğum konuşmam doğrudur. Bu konuşmayı mizah olsun diye söyledim. Benim herhangi bir cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur. Cumhurbaşkanı grup toplantısında ‘Bu Kadıköy’de oturanlar kaymak tabakadır. Türkiye yıkılsa umurlarında değildir.’ demiştir. Ben de Kadıköy’de oturduğumdan dolayı durumu eleştirmek amacıyla bu sözleri söyledim. Dediğim gibi cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur. Bu söylediğim sözler birebir doğrudur. Fakat hakaret kastıyla söylenmiş sözler değildir. Ben tiyatrocuyum. Sahnede de bu cümleyi birebir kullanıyorum. Çünkü tiyatrom Kadıköy’dedir. Kadıköy’de tiyatromda komedi oyununu da bu sözleri orada da söylüyorum. Söylememdeki amaç mizahi eleştiridir. Kimseye hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanına da asla bir haraket kastım yoktur. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Müjdat Gezen, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müjdat Gezen'in savcılık ifadesi

Müjdat Gezen'in savcılık ifadesi


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