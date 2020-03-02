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Mülteci ile taksicinin ücret pazarlığı

Yunanistan'a gitmek isteyen mülteciler, ücret konusunda araç sürücüleriyle anlaşamıyor.

İHA | 02.03.2020 - 17:02..
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Mülteci ile taksicinin ücret pazarlığı

Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilerin Vatan Caddesi’nde oluşturdukları yoğunluk, her geçen saat artmaya devam ediyor.

Taksi ve minibüs şoförleriyle pazarlık yaparak mülteciler, Edirne’ye ulaşmayı hedefliyor.

Mülteci ile taksicinin ücret pazarlığı

"FAZLA PARA YOK"

Konya’dan 7 arkadaşıyla birlikte geldiğini söyleyen ve Türkiye’ye teşekkür eden Ahmet Salih, “Otobüsleri bekliyoruz hep beraber gideceğiz. 5 kişi takside gitmeyeceğiz böyle. Yoksa yemek parası kalmayacak bize. Biz uzun yol gideceğiz. Bir ay yürüyeceğiz belki de. Taksiciler 700 lira istedi ama vermedik, çünkü fazla para yok. 5 otobüs gelecek diyorlar. Bekleyeceğiz. Otobüsler gelmezse taksilerle gideceğiz başka çare yok. Biz hangisi daha ucuz onu yapacağız.” dedi.

600-700 liranın maliyeti karşılamadığını söyleyen taksici de 850 liradan aşağı gitmeyeceğini belirtti.

Mülteci ile taksicinin ücret pazarlığı

Mülteci ile taksicinin ücret pazarlığı

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