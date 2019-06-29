Mülteci kurtaran kaptanı İtalyanlar gözaltına aldı

İtalya'nın mültecilerle mücadele konusundaki insanlık dışı tavırları devam ediyor. Daha önce kurtarılan her mülteci başına para cezası kesileceğini duyuran İtalyanlar, bu sefer de kurtarma yapan kaptanlar için gözaltı kararı aldı.

Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle yaklaşık 16 gün boyunca güvenli bir liman izni bekleyen Sea-Watch 3 yardım gemisi, dün gece izinsiz olarak İtalya'nın Lampedusa limanına yanaştı. 40 göçmen günler sonra karaya çıkabilirken geminin 31 yaşındaki kaptanı Carola Rackete gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Sea Watch örgütünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da, "Yeter! Şu anda Sea-Watch 3 Lampedusa limanına giriyor. Acil durum ilan etmemizin üzerinden neredeyse 60 saat geçti. Hiç kimse kulak asmadı.

Hiç kimse sorumluluk almadı. 40 kişiyi güvenliğe taşıma görevi yine bize düşüyor, Kaptanımız Carola Rackete ve mürettebatına düşüyor" denildi. Sea-Watch 3 gemisi bu açıklamalardan kısa süre sonra izinsiz şekilde Lampedusa limanına yanaştı ve 40 göçmen sabaha karşı karaya çıkabildi. Kaptan Rackete ise limana yanaşmasına izin vermeyen "bir savaş gemisine direniş göstermek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

KORSANLIK SUÇLAMASI

Rackete gözaltına alınırken limanda bekleyen bir grubun kendisine destek gösterisi yaptığı görüldü. Sosyal medyada da Sea Watch ve kaptana destek mesajları geliyor. Sivil toplum kuruluşlarının yardım gemilerine İtalyan limanlarını kapama politikası yürüten Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Twitter'a yazdığı mesajda kaptanın gözaltına alınmasını kutladı.