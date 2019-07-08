taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7295
Euro
6.4363
Altın
1405.88
Borsa
98589.43
Gram Altın
259.122

Mülteci taşıyan panelvan kaza yaptı

İstanbul'da alkol uygulaması yapan polisten kaçmaya çalıştığı sırada kaza yapan panelvandan 20 mülteci çıktı.

İHA | 08.07.2019 - 10:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, alkol uygulaması yaptığı sırada, 34 YT 6439 plakalı panelvan araç ters yöne girmeye çalıştı. Kaçmaya çalışan araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bu sırada araç sürücüsü ile yanındaki 1 kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.

MÜLTECİLER KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Aracı kontrol eden polis ekipleri, çoğunluğu Pakistanlılardan oluşan mültecilerin olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, başka kimsenin kaçmaması için aracın etrafını hemen güvenlik şeridi ile çevreledi ve güvenlik önlemi aldı.

Herhangi bir olumsuz olmaması için trafik bir süre yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Daha sonra mültecilerin götürülmesi için ek araç istendi.

20 mülteci kimlik tespiti için olay yerine sevk edilen araçla karakola götürüldü.
Mültecileri taşına araç ise çekici ile çekildikten sonra trafik normale döndü.
Mültecilerin nereye gittiklerine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Mülteci taşıyan panelvan kaza yaptı

Mülteci taşıyan panelvan kaza yaptı

Mülteci taşıyan panelvan kaza yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası'ndaki değişiklik doları yükseltti

Merkez Bankası'ndaki değişiklik doları yükseltti

196
Akçakoca'ya turist akını

Akçakoca'ya turist akını

30
Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

8
Trump anketlerde önde

Trump anketlerde önde

60
Hadise'yi Zonguldaklı hayranları mutlu etti

Hadise'yi Zonguldaklı hayranları mutlu etti

89
S-400'ler bu hafta yola çıkıyor

S-400'ler bu hafta yola çıkıyor

82
Aslı Aydıntaşbaş'a göre Çipras büyük işler yaptı

Aslı Aydıntaşbaş'a göre Çipras büyük işler yaptı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir