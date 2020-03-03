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Mülteciler Akdeniz'den de ilerliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir grup mültecinin Yunanistan adalarına geçmeye çalışması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA | 03.03.2020 - 17:50..
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Türkiye'nin, Avrupa'nın kapılarını mültecilere açmasından sonra hem karadan hem de denizden Yunanistan'a ve adalara geçişler, gece-gündüz devam ediyor.

Özellikle geçişler için mülteciler Ege Denizi'ni kullanırken, Akdeniz de rotalar arasına girdi.

Mülteciler Akdeniz'den de ilerliyor

ANTALYA'DAN AVRUPA'YA

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kocaören mevkisine gelen yaklaşık 40 kişilik düzensiz göçmen grubu, yanlarında getirdikleri şişme botla denize indi.

Mülteciler Akdeniz'den de ilerliyor

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grubun, kıyıda bota binebilmek için dalgalarla mücadele ettiği görülüyor.

Grup, daha sonra Türkiye'ye en yakın konumundaki Meis Adası'na hareket ediyor.

Mülteciler Akdeniz'den de ilerliyor

Mülteciler Akdeniz'den de ilerliyor

 

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