Mülteciler artık Avrupa'yı tercih etmiyor

Dünya üzerindeki savaşlar ve doğal afetler birçok ülkenin vatandaşlarını yaşadığı topraklardan uzak tutuyor. Ülkelerinde yaşadıkları problemler üzerine göç eden mülteciler, günümüzün yaşamsal problemleri konusunda ilk sıralarda yer alıyor.

Sığınmacı olarak geldikleri ülkelerde vatandaşlar ve politikacılar tarafından siyasi kriz oluşturdukları öngörülen mültecilerin Avrupa İstatistik Ofisi tarafından müracaatları değerlendirildi.

Değerlendirmede Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerin yer aldığı listede yapılan sığınma başvuruları incelendi.

YÜZDE 40 AVRUPA ÜLKELERİNE BAŞVURU DÜŞTÜ

Ajansa göre, 2018 yılında AB ülkelerine 300 binden fazla sığınma başvurusu yapıldı. Bu oran, 2017 yılının oranlarına göre yüzde 40 daha düşük.

Açıklamada, 2018 yılında 333 bin 400 civarında kişinin uluslararası korunmaya uygun bulunduğunu açıkladı. Bu kişiler arasında çoğunluğu ise ülkelerindeki çatışma ortamından kaçan Suriyeliler, Afganlar ve Iraklılar oluşturuyor.

ALMANYA, İTALYA VE FRANSA BİRİNCİ

Ajans, 96 bin 100 Suriyeliden 67 bininin 'iyi niyetli sığınmacı' olarak tanımlandığını ve Almanya'ya sığınma hakkı tanındığını açıkladı.

TÜRKİYE'Yİ YAKALAYAMADILAR

Açıklanan verilere göre Avrupa'da en çok sığınmacı alan ülkeler ise Almanya, İtalya ve Fransa'dan oluşuyor. 2015'te 1 milyondan fazla sığınmacının AB sınırları içerisine girdiği belirtilirken, bu sayının Türkiye, Ürdün ve Lübnan'a kıyasla daha az olduğu ifade edildi.

Öte yandan, sığınmacılar siyasi krizlere de neden oldu ve sığınmacılar AB içerisindeki tartışmalarda önemli bir konu haline geldi.