taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2423
Euro
6.8706
Altın
1633.17
Borsa
110418.37
Gram Altın
326.753
Bitcoin
55389.58

Mülteciler Avrupa'yı geçmek için sınırda

33 askerimizin şehit olmasından sonra Türkiye'nin mültecileri serbest bırakması, sınırda yoğunluğa sebep oldu.

AA | 28.02.2020 - 09:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Mülteciler Avrupa'yı geçmek için sınırda

İdlib'de Avrupa ülkelerinin Türkiye karşıtı tutumu ve rejim güçlerinin Türkiye'ye kalleş saldırısında 33 Mehmetçiğimizin şehit olmasının ardında Avrupa ülkelerine doğru tüm kara deniz sınırlar mülteci-göçmen geçişlerine açıldı.

Mülteciler Avrupa'yı geçmek için sınırda

AKIN AKIN AVRUPA'YA GİDİYORLAR

Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti.

Mülteciler Avrupa'yı geçmek için sınırda

Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor.

Mülteciler Avrupa'yı geçmek için sınırda

Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.

Mülteciler Avrupa'yı geçmek için sınırda

İlginizi Çekebilir
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Rusya yaptığı açıklamada " Hava saldırısında uçaklarımız görev almadı" dedi.
Oktay: Esad saldırının bedelini ağır ödeyecek
33 askerimizin İdlib'de şehit olmasına ilişkin Fuat Oktay, Esad'a saldırının bedelini ödeteceklerini söyledi
Samanlık yandı, ahırda bulunan hayvanlar kurtarıldı
Düzce’de, ahırda çıkan yangında samanlar alev alev yanarken, büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılarak kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tehdit ettiği doktordan gazeteye ilan vererek özür diledi
Randevusuna erken gittiği için kendisini muayene etmeyen Dr. Tolga Terzi'yi tehdit eden Osman Çekerek, doktordan özür dilemek için gazeteye ilan verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
1359
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
1406
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Türkiye şehitlerine ağlıyor
959
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
635
Hulusi Akar Suriye'de sıfır noktasına gitti
Hulusi Akar Suriye'de sıfır noktasına gitti
291
Hataylılar hastaneye akın etti
Hataylılar hastaneye akın etti
249
ABD: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız
ABD: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız
249
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir