Mülteciler Avrupa'yı geçmek için sınırda

İdlib'de Avrupa ülkelerinin Türkiye karşıtı tutumu ve rejim güçlerinin Türkiye'ye kalleş saldırısında 33 Mehmetçiğimizin şehit olmasının ardında Avrupa ülkelerine doğru tüm kara deniz sınırlar mülteci-göçmen geçişlerine açıldı.

AKIN AKIN AVRUPA'YA GİDİYORLAR

Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti.

Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor.

Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.