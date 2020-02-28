Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye Avrupa'nın kapılarını misafir ettiği mültecilere açtımıştı.

Mülteciler güle-oynaya Avrupa sınırında ViDEO

GÜLEREK EĞLENEREK GELDİLER

AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde kararın duyurulması sonrası Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.





Sınıra doğrı gülerek eğlenerek gelen mültecilerin görüntüleri medyaya da yansıması eleştirileri de beraberinde getirdi.

33 askerimizin İdlib'de, mültecilere güvenli bölge sağlamaya çalışması sonucu şehit olması görüntülere verilen tepkilerin artmasına sebep oldu