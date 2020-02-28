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Mülteciler güle-oynaya Avrupa sınırında

33 askerimiz şehit olması sonucu kapıların açılmasıyla Avrupa'ya doğru harekete geçen mültecilerin mutluluğu tartışmalara neden oldu.

Haber Merkezi | 28.02.2020 - 09:43..
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Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye Avrupa'nın kapılarını misafir ettiği mültecilere açtımıştı.

Mülteciler güle-oynaya Avrupa sınırında

Mülteciler güle-oynaya Avrupa sınırında ViDEO

GÜLEREK EĞLENEREK GELDİLER

AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde kararın duyurulması sonrası Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.

Mülteciler güle-oynaya Avrupa sınırında

Sınıra doğrı gülerek eğlenerek gelen mültecilerin görüntüleri medyaya da yansıması eleştirileri de beraberinde getirdi.

Mülteciler güle-oynaya Avrupa sınırında

33 askerimizin İdlib'de, mültecilere güvenli bölge sağlamaya çalışması sonucu şehit olması görüntülere verilen tepkilerin artmasına sebep oldu

Mülteciler güle-oynaya Avrupa sınırında

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