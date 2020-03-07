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Mülteciler halatla sınırı yıkmaya çalışıyor

Yunanistan güvenlik güçlerinin barikatını aşmaya çalışan mülteciler, yeni yöntemler deniyor.

AA | 07.03.2020 - 12:17..
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Mültecilerin Edirne'den Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin kente gelişi devam ediyor.

Kente gelen mülteciler kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor.

HALATLA YIKMAYA ÇALIŞIYOR

Bu arada Yunanistan sınırı yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 mülteci kendilerine halatla geçiş yeri açmaya çalışıyor.

Mülteciler halatla sınırı yıkmaya çalışıyor

YUNAN ŞİDDETİ DEVAM EDİYOR

Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan mülteciler, Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor.

Mülteciler halatla sınırı yıkmaya çalışıyor

Yunan görevliler, tazyikli suyla ve gazla da müdahalede bulunuyor. Mülteciler, Yunanistan'ın yaptığı kötü uygulamalara rağmen bölgedeki Kastanies Sınır Kapısı'nı açacağı umudunu taşıyor.

Mülteciler halatla sınırı yıkmaya çalışıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan'a geçenlerin sayısını 143 bin olduğu açıklamıştı.

Sığınmacılar özellikle 200 kilometrelik doğal sınır konumundaki Meriç'i aşarak Yunanistan topraklarına ayak basıyor. Yunanistan'ın geri itmesine karşı sınırda göreve başlayan özel harekat polislerinin devriyeleri sürüyor.

Mülteciler halatla sınırı yıkmaya çalışıyor

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