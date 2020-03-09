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Mülteciler için Almanya'dan yeni karar

Almanya, Yunanistan'daki reşit olmayan sığınmacıların ülkeye girişine izin vereceğini açıklaması sonrası akıllara kayıp 9 bin çocuğu getirdi

Haber Merkezi | 09.03.2020 - 09:30..
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Mülteciler için Almanya'dan yeni karar

Türkiye, İdlib ve mülteciler konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) verdiği sözleri yerine getirmemesi ve pasif duruşu sonrası, Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için kapıları açmıştı.

Bu karar sonrası başta Yunanistan olmak üzere Avrupa ülkeleri paniğe düşmüştü.

Mülteciler için Almanya'dan yeni karar

ALMANYA'DAN "REŞİT OLMAYANLARI ALALIM" KARARI

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Almanya Başbakanı Angela Merkel ve koalisyon ortakları gece yarısı göçmen krizi ile ilgili Yunanistan'a yardım etmek adına bir araya geldi.

Toplantı sonucu Almanya Yunanistan ve adalarda bulunan reşit olmayan yaştaki göçmenleri ülkeye kabul etme kararı aldı.

Koalisyon hükümeti yaptığı açıklamada da, Yunanistan'da reşit olmayan sığınmacıların Almanya'ya geçişine izin verileceğini ifade etti.

Mülteciler için Almanya'dan yeni karar

ALMANYA'DA 9 BİN MÜLTECİ ÇOCUK KAYIP

Avrupa'da artan ırkçılık saldırıları sonrası yapılan araştırmalarda, 2019 yılında sadece AB üzerinde 96 bin mülteci çocuğun kayıp olduğu açıklanmıştı.

Bu rakamın 9 bini sadece Almanya'dan...

Bu çocukların nerede olduğu bugüne kadar bilinmiyor.

Kayıp olan mülteci çocukların en çok maruz kaldığı durumlar, cinsel istismar, tecavüz, insan kaçakçılığı, şiddet, kölelik ve organ mafyası...

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