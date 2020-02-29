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Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler

Bolu Belediye Başkanı, Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için Edirne'ye otobüs kaldırılacağını açıkladı.

AA | 29.02.2020 - 03:27..
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Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığının duyurulmasının ardından mülteciler, Avrupa'ya geçebilmek için Edirne'ye gitmeye başladı.

Mültecilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla tuttukları otobüs ve taksilerle Edirne'ye doğru yola çıkarken, büyük çoğunluğu otogarlarda yoğunluk oluşturdu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Avrupa'ya geçme amacıyla Edirne'ye gitmek isteyen mülteciler için ücretsiz otobüsler kaldıracaklarını duyurdu.

"SAYI NE KADAR OLURSA OLSUN"

Özcan yaptığı açıklamada, gitmek isteyen sığınmacıların muhtarlık veya belediyeye başvurmasını söyleyerek, “Dün gece Suriye’de muhtemelen rejim güçleri tarafından kahraman Türk askerimize yönelik hava saldırısı gerçekleştirildi. Ben şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımızın da şifa bulmasını temenni ediyorum. Bu hain saldırıdan sonra hükûmetimiz, mülteciler için sınır kapılarının açıldığını duyurdu. Bu kapsamda biz de arkadaşlarımız ile çalıştık. Bizde, Bolu’daki mültecilerin sınır şehri olan Edirne’ye ulaşabilmeleri için Bolu’dan ücretsiz otobüsler kaldırmayı taahhüt ediyoruz. Edirne’ye gitmek isteyen mülteciler muhtarlıklara ve Bolu Belediyesi’ne başvuru yapabilirler. Sayı ne kadar olursa olsun biz buradan Edirne’ye naklini gerçekleştirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler

Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler

Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler

Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler

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