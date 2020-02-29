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Mülteciler için Türkiye'den Avrupa'ya gidiş rotası

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte ilk günden 18 bin mülteci gitti. Bu sayının her geçen gün artması bekleniyor.

AA & Ensonhaber | 29.02.2020 - 14:15..
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Mülteciler için Türkiye'den Avrupa'ya gidiş rotası

Türkiye, Avrupa Birliği'nin verdiği sözleri yerine getirmemesi üzerine sınır kapılarını açtı ve mülteciler Avrupa'ya doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk günden 18 bin mültecinin sınırı aştığını ve sınır kapılarının kapatılmayacağını söyledi.

HEM KARADAN HEM DENİZDEN

Avrupa'ya gidebilmek için her yolu deneyen mülteciler, İstanbul'dan taksi ve minibüslerle sınır kapılarına akın etti.

İstanbul dışındaki mültecilerin ise bugün ve yarından itibaren soluğu sınır kapısında olması bekleniyor.

Bazı mülteciler ise deniz yolunu kullanarak Yunanistan'a, oradan da diğer Avrupa ülkelerine gitmeyi planlıyor.

Mülteciler için Türkiye'den Avrupa'ya gidiş rotası

Mülteciler için Türkiye'den Avrupa'ya gidiş rotası

Mülteciler için Türkiye'den Avrupa'ya gidiş rotası

Mülteciler için Türkiye'den Avrupa'ya gidiş rotası

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