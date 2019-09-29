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Mülteciler polis baskını sırasında çatıya kaçtı

Küçükçekmece'de polis ekiplerinin düzenlediği baskında bir grup mülteci, binaların çatısında kaçarken görüntülendi. Mülteci grubundan birisi ise çatıdan düşerek yaralandı.

İHA | 29.09.2019 - 11:58..
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İstanbul Küçükçekmece bulunan Halkalı Mahallesi’ndeki bir binaya polis ekipleri, baskın yaptı.

Onlarca mültecinin kaldığı adrese düzenlenen baskından kaçan mülteciler, kaldıkları binanın çatısından başka bir çatıya atlayarak, kaçmaya çalıştı.

MÜLTECİNİN BİRİ 3 KATLI BİNADAN DÜŞTÜ

Bu sırada bir mülteci 3 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesi üzerine yaralı mülteci, hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ederken, görgü tanıklarından biri olayı anlattı.

Küçükçekmece'de polis baskınından kaçan mülteciler ViDEO

"BU İKİNCİ OLAY"

Talip Elmas adlı kişi, “Karşı binada hangi uyruklu olduğunu bilmediğimiz mülteciler var. Polis baskın yaptı. O binadan, karşıdaki binaya atladılar. Teker teker öteki binaya atladılar. Ayağı kırılan oldu. Buradaki dükkana aldılar. Daha sonrasında ambulansa aldılar. Bu ikinci olay, sürekli yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.

 

Mülteciler polis baskını sırasında çatıya kaçtı

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