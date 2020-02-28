Mülteciler taksi ve minibüslerle gidiyor

Dün geceden bu yana Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek isteyen mülteciler, sahil bölgeleri ve sınır kapılarına doğru harekete geçti.

EDİRNE'YE GİDİYORLAR

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda mülteci, Edirne'ye gitmek için taksi ve minibüs tutmaya başladı.

DENİZ YOLUNU DA KULLANIYORLAR

Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesi, İzmir'in Çeşme, Karaburun, Seferihisar ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Dikili ilçelerinde de mülteciler, şişme bot ve teknelerle Yunan adalarına ulaşmaya çalışıyor.