Mülteciler tanınmamak için kılık değiştirdi

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Eleftherios Venizelos Havalimanı’na cumartesi günü yasadışı belgelerle gelen 10 mülteci, pasaport kontrollerini daha rahat geçebilmek umuduyla voleybol takımı oyuncuları gibi davrandı.

ANLAŞILMAMASI İÇİN VOLEYBOL TOPU BİLE ALDILAR

Birbirinin eşi spor giysileri ve aynı çantaları taşıyan mülteciler, ‘yeni kimliklerini’ garantiye almak için iki voleybol topu bile getirdi. Ancak gümrük memurları, pasaportların sahte olduğunu anlayınca bütün grubu tutukladı. Polisin verdiği bilgiye göre Suriye uyruklu 10 kişilik grup, Ukrayna pasaportlarıyla İsviçre’nin Zürih kentine geçmek için böyle yol denedi.

26 BİN KİŞİ BEKLİYOR

Yunanistan, diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mülteciler tarafından köprü olarak görülüyor. Son resmi verilere göre Sakız, Samos ve Midilli adalarındaki mülteci kamplarında iltica bekleyen 26 bin kişi bulunuyor.