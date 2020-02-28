Mülteciler Yunanistan sınırında

Suriye'nin İdlib kentinde 33 Mehmetçiğimizin şehit olmasının ardından Avrupa ülkelerine doğru tüm kara deniz sınırlar mülteci-göçmen geçişlerine açıldı.

SINIRA ULAŞANLAR

Dün geceden itibaren aralıksız olarak Yunanistan'a doğru akın akın göç dalgası başlatan mülteciler Yunan adalarından sonra Yunanistan'ın sınırına dayandı.

Avrupa’ya geçmek isteyen onlarca mülteci Edirne’ye gelerek Pazarkule Sınır Kapısında beklemeye başladı. Yunan güvenlik güçleri kapıda önlem aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KARARIMIZDA DEĞİŞİKLİK YOK

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirerek "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" ifadelerini kullandı.

YUNAN BASINI: TÜRKİYE ÜZERİMİZE MÜLTECİ BOMBASINI ATTI

Yaşanan bu gelişmeler sonrasu Yunanistan basını Türkiye'nin bu kararını eleştirerek "Türkiye üzerimize mülteci bombasını attı, Ankara Avrupa'yı ateşe veriyor" açıklamalarında bulundu.