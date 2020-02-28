taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2551
Euro
6.9063
Altın
1625.3
Borsa
104914.4
Gram Altın
327.246
Bitcoin
54129.75

Mülteciler Yunanistan sınırında

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin önündeki engeli kaldırmasından sonra, bir grup mülteci Yunanistan sınırına geldi.

AA | 28.02.2020 - 13:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Mülteciler Yunanistan sınırında

Suriye'nin İdlib kentinde 33 Mehmetçiğimizin şehit olmasının ardından Avrupa ülkelerine doğru tüm kara deniz sınırlar mülteci-göçmen geçişlerine açıldı.

SINIRA ULAŞANLAR

Dün geceden itibaren aralıksız olarak Yunanistan'a doğru akın akın göç dalgası başlatan mülteciler Yunan adalarından sonra Yunanistan'ın sınırına dayandı.

Mülteciler Yunanistan sınırında

Avrupa’ya geçmek isteyen onlarca mülteci Edirne’ye gelerek Pazarkule Sınır Kapısında beklemeye başladı. Yunan güvenlik güçleri kapıda önlem aldı.

Mülteciler Yunanistan sınırında

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KARARIMIZDA DEĞİŞİKLİK YOK

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirerek "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" ifadelerini kullandı.

Mülteciler Yunanistan sınırında

YUNAN BASINI: TÜRKİYE ÜZERİMİZE MÜLTECİ BOMBASINI ATTI

Yaşanan bu gelişmeler sonrasu Yunanistan basını Türkiye'nin bu kararını eleştirerek "Türkiye üzerimize mülteci bombasını attı, Ankara Avrupa'yı ateşe veriyor" açıklamalarında bulundu.

Mülteciler Yunanistan sınırında

İlginizi Çekebilir
Siirt'te, tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
Siirt’te PKK/KCK’lı teröristler tarafından kırsal alana döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
15 Temmuz Esenler Otogarı’nda mülteci yoğunluğu
Sınır kapılarının açılacağı haberinin ardından sabah erken saatlerde 15 Temmuz Esenler Otogarı’na gelen mülteciler otogarda yoğunluk oluşturdu.
Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rusya, Suriye'ye gönderdiği savaş gemilerini İstanbul Boğazı'ndan geçirdi.
Mülteciler adalara ayak bastı
Türkiye'nin mültecileri Avrupa'ya gitmelerini engellemeyeceğini duyurmasından sonra, yola çıkan mülteciler, Yunan topraklarına adım attı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
1401
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
1458
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Türkiye şehitlerine ağlıyor
1118
İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı
İdlib şehitlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı
619
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
747
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
1093
Hulusi Akar Suriye'de sıfır noktasına gitti
Hulusi Akar Suriye'de sıfır noktasına gitti
378
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir