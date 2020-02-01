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Mumbai'de kornaya basan kırmızıda çok bekleyecek

Hindistan'ın en büyük şehri Mumbai'de polisler trafik ışıklarına koyduğu ses ölçerle kornaya çok basılan noktalarda kırmızı ışığın süresini uzatmaya başladı.

Haber Merkezi | 01.02.2020 - 16:33..
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Mumbai'de kornaya basan kırmızıda çok bekleyecek

İstanbul gibi trafiğin günlük yaşamda çileye dönüştüğü şehirlerin bir diğer sorunu da; gürültü kirliliği.

Özellikle trafikte sabırsız sürücüler kırmızı ışıkta kornaya basarak bu gürültüyü hat safhaya çıkarıyor.

Bu tarz bir sorun yaşayan Hindistan'ın Mumbai şehrindeki polisler sıra dışı bir çözüm yöntemine başvurdu.

KORNAYA ÇOK BASAN ÇOK BEKLER

Trafik ışıklarına koyulan desibel ölçerler sayesinde o noktadaki ses düzeyi ölçülüyor. Sesin belirlenen desibelin üzerine çıkması halinde ise kırmızı ışığın süresi artıyor. Yani ne kadar az korna o kadar az bekleme.

Hindistan'da kırmızı ışıkta kornaya basmanın sonu VİDEO

Mumbai'de kornaya basan kırmızıda çok bekleyecek

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