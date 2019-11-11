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Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 12:36..
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İstanbul'da uzun zamandır alzheimer tedavisi gören Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, bugün yaşamını yitirdi.

Soysal, aynı zamanda Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'den seçilen ilk ve son genel sekreteri oldu.

MÜMTAZ SOYSAL KİMDİR

Mümtaz Sosyal 1929 yılında Zolguldak’ta dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu olan Soysal, daha sonra yine aynı üniversitede hukuk fakültesini bitirdi. Anayasa hukuku profesörü olarak uzun yıllar görev yapan Sosyal, TBMM’de 19. ve 20. dönemlerde milletvekili olarak görev aldı.

Ankara ve Zonguldak bölgelerinden seçilen Mümtaz Sosyal; CHP, Sosyal Demokrat Halkçı Parti, DSP ve Bağımsız Cumhuriyet Partisi’nde çalışmalarda bulundu. Bir dönem Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde de köşe yazarlığı yapan Soysal, 1969-71'de Akdeniz Sosyal Bilim Araştırma Konseyi Başkanlığı, 1974-78 arasında Uluslararası Af Örgütü ikinci başkanlığı görevlerini yürüttü.

Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

RAUF DENKTAŞ'A DANIŞMANLIK YAPTI

1979'da BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Uluslararası İnsan Hakları Öğretimi Ödülü'nü aldı. 1995 yılındaki anayasa değişikliği çalışmaları esnasında özellikle DYP'li Coşkun Kırca ile tartışmalarıyla yine gündemde kaldı.

Seçim yasasının Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesinde başrolü oynadı. Sonrasında CHP'ten koptu, DSP saflarına geçti. 1995 genel seçimleri'nde DSP’den Zonguldak milletvekili seçildi. Daha sonra Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit’le anlaşmazlığa düşerek DSP’den ayrıldı (1998).

Mümtaz Soysal hayatını kaybetti ARŞİV

2002'de Bağımsız Cumhuriyet Partisi'ni kurdu ve parti genel başkanı oldu. Kıbrıs'taki toplumlararası görüşmelerde Anayasa Danışmanlığı görevini üstlenen Soysal, uzun yıllar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a danışmanlık yaptı. Soysal, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

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