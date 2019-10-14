Münbiç operasyonu başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından Suriye Milli Ordusu, Münbiç için operasyonun başladığını açıkladı.
Sınırda operasyon için hazır bekleyen Türk tankları, zırhlı araçlar ve SMO birliklerinin yer aldığı ağır silahlı araçlar, Münbiç'e doğru harekete geçti.
TSK ve Suriye Milli Ordusu Münbiç'e ilerliyor VİDEO
ASKERLER MÜNBİÇ'E İLERLİYOR
Sınırı geçen TSK ve SMO, Münbiç merkeze yaklaştı. Bölgeden çatışma sesleri duyulmaya başladı.