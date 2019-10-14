Münbiç operasyonu başladı

Kahraman Mehmetçiğimizin Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği operasyon devam ederken, dış basının yalan görüntülerle karalama çalışmaları devam ediyor.

ABD medyası Amerika'da yaşanan olayı Suriye gibi gösteriyor

Halit Ayar cinayetiyle ilgili iddianame kabul edildi

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Diri diri gömülen kız çocuğu mezardan sağ çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir mezarlıkta, ölen kızını gömmek için toprağı kazan baba, diri diri gömülmüş bir kız bebeğini mezardan sağ çıkardı.