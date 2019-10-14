taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9364
Euro
6.5443
Altın
1491.89
Borsa
94046.13
Gram Altın
284.76
Bitcoin
49113.3

Münbiç operasyonu başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç'e ilerliyor.

Haber Merkezi | 14.10.2019 - 17:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Münbiç operasyonu başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından Suriye Milli Ordusu, Münbiç için operasyonun başladığını açıkladı.

Sınırda operasyon için hazır bekleyen Türk tankları, zırhlı araçlar ve SMO birliklerinin yer aldığı ağır silahlı araçlar, Münbiç'e doğru harekete geçti.

TSK ve Suriye Milli Ordusu Münbiç'e ilerliyor VİDEO

ASKERLER MÜNBİÇ'E İLERLİYOR

Sınırı geçen TSK ve SMO, Münbiç merkeze yaklaştı. Bölgeden çatışma sesleri duyulmaya başladı.

Münbiç operasyonu başladı

Mehmetçik, milli piyade tüfeği MPT-55 kullanıyor VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lüksemburglu bakan AB’nin güçsüzlüğünü itiraf etti

Lüksemburglu bakan AB’nin güçsüzlüğünü itiraf etti

211
Hastalıktan sonra Devlet Bahçeli'nin ilk görüntüsü

Hastalıktan sonra Devlet Bahçeli'nin ilk görüntüsü

517
BBC'den tepki toplayan haber

BBC'den tepki toplayan haber

152
Büyükşehir belediye başkanları WhatsApp grubu kuruldu

Büyükşehir belediye başkanları WhatsApp grubu kuruldu

143
Emre Can ve İlkay'dan 'savaşa karşıyız' çıkışı

Emre Can ve İlkay'dan 'savaşa karşıyız' çıkışı

408
Türk askerinden SMO askerine atış eğitimi

Türk askerinden SMO askerine atış eğitimi

21
Londra'da CHP toplantısında ortalık karıştı

Londra'da CHP toplantısında ortalık karıştı

356
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir