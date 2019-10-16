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Münbiç şehidine Kürtçe ağıtlarla veda

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik, son yolculuğuna uğurlandı.

İHA | 16.10.2019 - 15:37..
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Münbiç şehidine Kürtçe ağıtlarla veda

Barış Pınarı Harekatı sırasında Münbiç kırsalında teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Babası emekli olan şehidin bir kardeşinin uzman çavuş, bir kardeşinin mahalle bekçisi olduğu ve 5 kardeş oldukları bildirildi.

KÜRTÇE AĞITLAR

Şehidin annesi Hanım Çelik Kürtçe, “Ben öleydim” diyerek ağıtlar yaktı. Kadın jandarma görevlisi ise şehidin annesinin yüzünü yıkadı. Tabuta dokunmak isteyen şehit yakınları sinir krizleri geçirdi.

Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik son yolculuğuna uğurlandı

KIZ KARDEŞİ TABUTUNA SON KEZ DOKUNDU

Daha sonra şehidin cenazesi törenin yapılacağı Çelikhan Meydanı’na getirildi. Şehidin naaşı cenaze aracından çıkartılıp tören alınana götürülürken kız kardeşi Sema Alkhan, kardeşinin tabutuna omuz verdi. Ağabeyinin tabutuna son kez dokunan kız kardeş, kardeşine asker selamı verdi.

Münbiç şehidine Kürtçe ağıtlarla veda

ANNESİ: VATAN SAĞ OLSUN

Şehidin kuzeni Yılmaz Çelik de askeri kamuflaj giyerek tabutun başında asker selamıyla şehidi uğurladı. Anne Hanım Çelik, oğlunun tabutuna sarılarak "Vatan sağ olsun" diyerek gözyaşı döktü.

Münbiç şehidine Kürtçe ağıtlarla veda

Münbiç şehidine Kürtçe ağıtlarla veda


Münbiç şehidine Kürtçe ağıtlarla veda

Münbiç şehidine Kürtçe ağıtlarla veda

Münbiç şehidine Kürtçe ağıtlarla veda

Münbiç şehidine Kürtçe ağıtlarla veda

Münbiç şehidine Kürtçe ağıtlarla veda

Münbiç şehidine Kürtçe ağıtlarla veda

Münbiç şehidine Kürtçe ağıtlarla veda

Münbiç şehidine Kürtçe ağıtlarla veda

Münbiç şehidine Kürtçe ağıtlarla veda

Münbiç şehidine Kürtçe ağıtlarla veda

Münbiç şehidine Kürtçe ağıtlarla veda

Münbiç şehidine Kürtçe ağıtlarla veda

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