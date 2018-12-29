Münbiç'ten çekileceğiz diyen teröristler sınırda toplantı yaptı

Dün terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten çekildiğini açıklamasının hemen ardından Esad rejimi, Münbiç'e Suriye bayrağı diktiğini duyurmuştu. İhlas Haber Ajansı'nın kayda aldığı görüntüler PKK/YPG'nin kirli oyununu bozdu.
ÖRGÜTÜN ''ÇEKİLECEĞİZ'' OYUNU YALAN OLDU
Türkiye’nin, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon sinyalinin ardından terör örgütü YPG/PKK tutuştu. Türkiye’den ve Amerika Savunma Bakanlığı'ndan peş peşe yapılan açıklamalarda, YPG’nin bölgeden çekilmediği belirtilirken, bir gurup teröristin Minbüç sınırında toplantı yapması planı bozdu. Sınırda çekilen görüntüler, teröristlerin bölgeden çekildiği iddialarını yalandı.
Çekildiklarini açıklayan teröristler Münbiç sınırında toplantı yaptı