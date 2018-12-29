1 Vücut geliştirme sporcusu sevgilisi tarafından öldürüldü İzmir’de vücut geliştirme sporunda uluslararası derecelere imza atan sporcu Pınar Çoban, birlikte yaşadığı kişi tarafından tabancayla öldürüldü. Çoban’ı öldüren Ferhan Sarıçam da intihar etti.

2 Münbiç'ten çekileceğiz diyen teröristler sınırda toplantı yaptı Geçtiğimiz gün Münbiç’i terk edeceklerini ve bölgeyi Esad Rejimi'ne bırakacaklarını açıklayan YPG/PKK’lı teröristler, bugün Münbiç sınırında toplantı yaparken görüntülendi.

3 Cep telefonuna bakmaktan önündeki minibüsü görmedi Sakarya'da yolun ortasında telefonuna bakarak dalgın bir halde yürüyen adam, karşıdan gelen minibüsü fark etmedi. Şoförün dikkatinden kaçmayan yaya, sürücünün korna çalmasıyla yoldan çekildi.

4 AK Parti'nin yerel seçim adayları AK Parti'nin İstanbul'un 39 ilçesinin 37'sinde çıkaracağı isimler belli. Silivri, Beşiktaş ve Maltepe belediyeleri için ise açıklanacak isim MHP'den olacak.

5 Kardan Çifte Minareli Medrese yapan Sivaslı Sivas’ta esnaflık yapan Murat Yıldırım, 4 saatlik çalışma ile şehrin sembollerinden olan 850 yıllık tarihi Çifte Minareli Medrese’yi kardan yapmaya çalıştı.

6 Fenerbahçe'de Aatıf ve Dirar affedildi Fenerbahçe'de bir süre önce kadro dışı bırakılan Aatıf ve Dirar, A takıma geri döndü. Volkan Demirel ile Ozan Tufan ise affedilmedi.