Munzur, Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Tunceli Valiliği, Dünya Rafting Şampiyonası'nın 8-13 Haziran 2019'da Tunceli'de yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in girişimleri sonucunda ilk defa 23-27 Mayıs tarihleri arasında Tunceli'de Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlendiği anımsatıldı.

MUNZUR ÇAYI EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye Rafting Şampiyonası'nın ardından, 8-13 Haziran 2019'da Dünya Rafting Şampiyonası düzenleneceği, şampiyonaya birçok ülkeden ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelecek sporcuların Munzur Çayı'nda kıyasıya yarışacağı belirtildi.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Sonel, şunları kaydetti: "Dünya Rafting Şampiyonasının ilimizde yapılması rafting sporunun gelişmesi ve bölge turizmine katkı sağlaması açısından önem arz ediyor. 23-27 Mayıs tarihlerinde Tunceli'de ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlemiştik. Şampiyonaya ülkemizin farklı yörelerinden gelen yaklaşık 500 sporcu ve teknik heyet katılmıştı. Düzenlenen organizasyon, hem ilimizde rafting sporunun gelişmesine hem de ilimizin tanıtımına oldukça katkı sağlamıştı. Türkiye Rafting Şampiyonası'ndan sonra şimdi de 2019 yılı Haziran ayında Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası düzenlenecek. Böyle büyük bir organizasyonun ilimizde yapılması bizleri mutlu etti. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve WRF Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı'ya şükranlarımı sunarım. Ülkemize ve ilimize hayırlı olsun."





"BÜTÜN DÜNYAYA TUNCELİ'DEN SESLENECEĞİZ"

Açıklamada Türkiye Rafting Federasyonu Asbaşkanı ve WRF Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı da, "Türkiye olarak 2013 yılından beri rafting sporunda birçok başarıya imza attık. Bu başarıların sürmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tunceli'de Türkiye Rafting Şampiyonasının ardından şimdi de Dünya Rafting Şampiyonası düzenliyoruz. WRF Dünya Rafting Federasyonu tarafından resmen açıklanan programda 8-13 Haziran 2019 tarihlerinde bütün dünyaya Tunceli'den sesleneceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.