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Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

Yazar Murat Bardakçı, 2. Dünya Savaşı'nda sınırlara sevk edilen binlerce askerin, soğuk, gıdasızlık ve hastalıklar nedeniyle şehit olduğunu belgeleriyle açıkladı.

Detay Haber | 02.09.2019 - 03:04..
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Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

Tarihçi yazar Murat Bardakçı, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yıl dönümü nedeniyle Habertürk'teki köşesinde kaleme aldığı yazısında, savaşa girmememize rağmen, savaş boyunca sınırlarımızı korumak için seferber edilen askerlerimizden 22 bin 663'ünün maddi imkansızlıklar nedeniyle şehit olduğunu yazdı.

Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

İşte Murat Bardakçı'nın yazısından o bölüm:

"SAVAŞA GİRSEYDİK TOPRAK ALIRDIK DİYEN HAYALCİLER"

"Türkiye'de bugün, 'İsmet Paşa korkaklık etti, şayet savaşa girseydik 12 Ada'yı alırdık, Musul'a tekrar sahip olurduk, hatta Batı Trakya'yı bile elde edebilirdik' diyen hayalperestler ve bu boş hayallere çok daha fazla safdilin dalması için çaba gösterip duranlar var.."

Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

"TARAFSIZ KALDIK, MİLYONLARCA CAN KURTULDU"

"O senelerin fakir ama aklıbaşında Türkiyesi, takip ettiği tarafsızlık politikası sayesinde yüzbinlerce, belki de milyonlarca vatandaşının can vermesinin önüne geçmiş, taraflardan birinin savaşın ardından "kurtarıcı" rolüne soyunup muhtemel bir işgale kalkışmasına da mani olmuş fakat, sınırlarını bekleyen evlatlarından 22 bin 663'ünü soğuk, gıdasızlık ve hastalık yüzünden kaybetmiş!"

"Ya bir de girse idik, başımıza Allah göstermesin kim bilir neler gelirdi; onu hayal edin!"

Murat Bardakçı'nın yazısının tamamı için tıklayın

Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

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