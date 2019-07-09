taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7308
Euro
6.4215
Altın
1388.32
Borsa
97762.42
Gram Altın
256.04

Murat Başoğlu ile yakalanan Burcu Başoğlu eşinden boşandı

Öz amcası ile teknede görüntülendikten sonra kocası tarafından boşanma davası açılan Burcu Başoğlu, mahkemenin bitmesiyle 200 bin TL tazminata mahkum edildi.

Detay Haber | 09.07.2019 - 12:34..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Sunucu Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu, 2 yıl önce temmuz ayında Bodrum’da bir teknede görüntülenmişti.

BOŞANMA DAVASI SONUÇLANDI

Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı, eşinin kendisini Murat Başoğlu ile aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Selçuk Kabadayı'nın açmış olduğu boşanma davası bugün sonuçlandı.

Murat Başoğlu ile yakalanan Burcu Başoğlu eşinden boşandı

200 BİN TL MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken, Burcu Başoğlu'nu 100 bin TL maddi 100 bin TL manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti. Mahkeme ayrıca Burcu Başoğlu'nun açtığı karşı boşanma davasını kusurlu olduğu gerekçesiyle reddetti.

Murat Başoğlu ile yakalanan Burcu Başoğlu eşinden boşandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

237
Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

123
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

156
Altay Bayındır Fenerbahçe'de

Altay Bayındır Fenerbahçe'de

78
Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

41
İstanbul'da 176 askere gözaltı

İstanbul'da 176 askere gözaltı

115
Seda Bakan tatilde

Seda Bakan tatilde

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir