Murat Başoğlu ile yakalanan Burcu Başoğlu eşinden boşandı

Sunucu Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu, 2 yıl önce temmuz ayında Bodrum’da bir teknede görüntülenmişti.

BOŞANMA DAVASI SONUÇLANDI

Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı, eşinin kendisini Murat Başoğlu ile aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Selçuk Kabadayı'nın açmış olduğu boşanma davası bugün sonuçlandı.

200 BİN TL MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken, Burcu Başoğlu'nu 100 bin TL maddi 100 bin TL manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti. Mahkeme ayrıca Burcu Başoğlu'nun açtığı karşı boşanma davasını kusurlu olduğu gerekçesiyle reddetti.