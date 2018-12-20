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Murat Başoğlu takipçisine küfretti

Yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkan sunucu Murat Başoğlu, takipçsinin yorumuyla çileden çıktı.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 13:46..
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Ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun (50), Bodrum'da 1.5 yıl önce, bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu (35) ile sevişirken görüntüleri ortaya çıkmış, aylarca konuşulmuştu. Skandalın ardından, eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül 2017'de evliliğini bitirmişti.

Murat Başoğlu ve öz yeğeni Burcu Başoğlu hakkında 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, her iki sanık için de geçen mart ayında beraat kararı çıkmıştı.

"NE GÜZEL YANIYOR ODUNLAR"

Murat Başoğlu geçen gün sosyal medya hesabından kendisine olumsuz yorum yapan bir takipçisine sert çıktı. Murat Başoğlu, Instagram hesabından paylaştığı videoya "Ne güzel yanıyor odunlar" notunu düştü.

"SEN DE BU ODUNLAR GİBİ YANACAKSIN"

Bir takipçisinin "Cehennemde sen de böyle yanacaksın" yorumu üzerine Başoğlu çileden çıktı.

"S... OLUP GİDİN"

Takipçisinin yorumuna sinirlenen Murat Başoğlu, "Arkadaşlar hayatımda hiç bir sosyal medyada adam satın almadım yazanlara bakılırsa adam değiller, o yüzden para etmezler burada olmak istemeyen s... olup gitsin" cevabını verdi.

Murat Başoğlu takipçisine küfretti

Murat Başoğlu takipçisine küfretti

Murat Başoğlu takipçisine küfretti

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