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Murat Başoğlu tazminat ödemeyecek

Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı, eşi ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan eşinin amcası Murat Başoğlu'na açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti.

DHA | 20.11.2018 - 13:05..
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İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tazminat davasının karar duruşmasına davacı Selçuk Kabadayı'yı temsilen Avukatı Handan Yazıcıoğlu, davalı Murat Başoğlu'nu da temsilen Tansu Öztok katıldı.

Murat Başoğlu tazminat ödemeyecek

DAVANIN REDDİNE KARAR VERDİ

Avukat Handan Yazıcıoğlu, getirdikleri tanıkların dinlenilmesini istedi. Mahkeme hakimi Murat Umutlu, Yargıtay'ın benzer konularda üçüncü kişileri sorumlu tutmayan içtihadı bulunduğunu, davayı bitireceğini belirterek Avukat Yazıcıoğlu'nun tanık dinlenilmesi yönündeki talebini reddetti. Handan Yazıcıoğlu, davanın kabulünü, davalı Murat Başoğlu'nun Avukatı Tansu Öztok da davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, gerekçesi sonradan yazılmak üzere davanın reddine karar verdi.

Murat Başoğlu tazminat ödemeyecek

FOTOĞRAFLARDAN SONRA 1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Selçuk Kabadayı, 14 yıllık eşi Burcu Başoğlu kabadayı ve amcası Murat Başoğlu'nun teknede çekilmiş fotoğraflarının ardından İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı. Davanın dilekçesinde 14 yıllık eşi Burcu Başoğlu'nun öz amcası Murat Başoğlu ile görüntülerinin yayınlandığını, bu görüntülerin evlilik birliğine uygun olmayan görüntüler olduğunu savunan Selçuk Kabadayı, evlilik birliği sürerken yayınlanan bu görüntülerin sosyal kişilik değerlerine saldırı niteliği taşıdığını öne sürmüştü.

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