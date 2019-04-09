Murat Boz, Aslı Enver'in öpüşmesini istemiyor

Aslı Enver ve Murat Boz çifti, geçtiğimiz yıl ayrılmış ve ayrılığa çok fazla dayanamayarak tekrar bir araya gelmişti. lişkileri hakkında basına konuşmama kararı alan ünlü çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

SAMİMİ SAHNE İSTEMİYOR

Güzel oyuncu, Murat Boz'la barışmasının ardından, mesleği hakkında radikal bir karar aldı. Oyuncu dizinin bitiş tarihi de yaklaştığı için artık öpüşme sahnelerinde yer almak istemediği konuşuluyor. Enver'in rol aldığı 'İstanbullu Gelin' dizisinde başrolü paylaştığı Özcan Deniz ile artık samimi sahnelerde yer almak istemediğini iddia edildi.