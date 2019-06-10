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Murat Boz valeleri üzdü

Murat Boz, yaptığı hareketle valeleri şaşkına uğrattı.

Haber Merkezi | 10.06.2019 - 10:44..
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Ünlü popçu Murat Boz ile oyuncu sevgilisi Aslı Enver, önceki gün Zorlu Center çıkışı görüntülendi. Neşesi yerinde olan çift, 3 saat boyunca alışveriş yaptı.

Murat Boz, çıkışta valeye 30 TL'lik park ücreti yerine 200 TL verdi. Sevgilisi Aslı Enver'in yanında para üstü isteyemeyen Boz, bir milyon TL'lik Mercedes cipiyle oradan ayrıldı. Ancak 200 TL'yi alan valenin mutluluğu kısa sürdü.

"170 TL'Yİ ALMAYA GELECEĞİM"

Murat Boz'un, vale şirketini arayarak 170 TL'lik para üstünü istediği ortaya çıktı. Pop yıldızı, ''Trafikte geri dönemeyeceğim. Kalan 170 TL'yi daha sonra gelip alırım.'' dedi.

Murat Boz valeleri üzdü

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