taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8852
Euro
6.4976
Altın
1484.17
Borsa
99027.82
Gram Altın
280.401
Bitcoin
49273.16

Murat Boz'dan Mehmetçik Vakfı'na bağış

Konser gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayanlar arasına Murat Boz da katıldı.

Haber Merkezi | 11.10.2019 - 20:31..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Murat Boz'dan Mehmetçik Vakfı'na bağış

Terör örgütü YPG'nin Suriye'deki varlığını bitirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ünlüler konser gelirlerini destek amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya başladı.

Sıla, Demet Akalın ve Cem Yılmaz'ın ardından bir açıklama da Murat Boz'dan geldi.

MEHMETÇİK İÇİN 125 BİN LİRA

Murat Boz, Instagram hesabından "Aralık ayında yapılması planlanan Antalya konser gelirimizin tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyorum. "Türkiye Mehmetçik'e, Mehmetçik, Türk milletine emanettir" açıklamasını yapmıştı.

Murat Boz, seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu'na 100 bin lira bağış yaptığı için eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Ünlü şarkıcının Mehmetçik Vakfı'na yapacağı rakam ise 125 bin lira.

Murat Boz'dan Mehmetçik Vakfı'na bağış

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Resulayn'da bir grup terörist sağ ele geçirildi

Resulayn'da bir grup terörist sağ ele geçirildi

288
Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

690
Filistin, Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kaldı

Filistin, Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kaldı

1189
Cem Yılmaz, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacak

Cem Yılmaz, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacak

345
Cengiz Ünder, tavrını belli etti

Cengiz Ünder, tavrını belli etti

128
Fillerin emeklilik kararı Danimarka Başbakanı’nı güldürdü

Fillerin emeklilik kararı Danimarka Başbakanı’nı güldürdü

158
Teröristler ABD ve Rusya'ya lanet okudu

Teröristler ABD ve Rusya'ya lanet okudu

253
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir