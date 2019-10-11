Murat Boz'dan Mehmetçik Vakfı'na bağış

Terör örgütü YPG'nin Suriye'deki varlığını bitirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ünlüler konser gelirlerini destek amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya başladı.

Sıla, Demet Akalın ve Cem Yılmaz'ın ardından bir açıklama da Murat Boz'dan geldi.

MEHMETÇİK İÇİN 125 BİN LİRA

Murat Boz, Instagram hesabından "Aralık ayında yapılması planlanan Antalya konser gelirimizin tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyorum. "Türkiye Mehmetçik'e, Mehmetçik, Türk milletine emanettir" açıklamasını yapmıştı.

Murat Boz, seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu'na 100 bin lira bağış yaptığı için eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Ünlü şarkıcının Mehmetçik Vakfı'na yapacağı rakam ise 125 bin lira.