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Murat Boz'un 19 yaşındaki hali

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un, 1999 yılında çekilen üniversitedeki fotoğrafı görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Detay Haber | 04.09.2019 - 11:45..
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Ekranların tanınan simaları, yıllar içerisinde yaşadıkları değişimlerle adından oldukça söz ettiriyorlar.

O isimlerden biri de ünlü şarkıcı Murat Boz...

ÜNİVERSİTE YILLARI

Yeni görünümüyle yıllara meydan okuyan isimler arasında olan Boz'un, üniversite dönemine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Arkadaşlarının olduğu karede mutlu gözüken şarkıcının, yaşadığı değişim şaşırttı.

Murat Boz'un 19 yaşındaki hali

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Şu sıralar oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşayan Boz'un, 1999 yılına ait olduğu  düşünülen ve üniversite sıralarında çekilen bu fotoğrafı sosyal medyada viral oldu.

Murat Boz'un 19 yaşındaki hali

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