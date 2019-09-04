Murat Boz'un 19 yaşındaki hali

Ekranların tanınan simaları, yıllar içerisinde yaşadıkları değişimlerle adından oldukça söz ettiriyorlar.

O isimlerden biri de ünlü şarkıcı Murat Boz...

ÜNİVERSİTE YILLARI

Yeni görünümüyle yıllara meydan okuyan isimler arasında olan Boz'un, üniversite dönemine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Arkadaşlarının olduğu karede mutlu gözüken şarkıcının, yaşadığı değişim şaşırttı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Şu sıralar oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşayan Boz'un, 1999 yılına ait olduğu düşünülen ve üniversite sıralarında çekilen bu fotoğrafı sosyal medyada viral oldu.