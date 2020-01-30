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Murat Boz'un annesi korkuttu

Murat Boz'un annesi Nedret Boz, Amsterdam'dan dönerken uçakta rahatsızlandı.

Haber Merkezi | 30.01.2020 - 13:20..
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Ünlü popçu Murat Boz, geçtiğimiz hafta konser vermek için Amsterdam'a gitmişti. Boz'a annesi Nedret Boz ve abisi Ali Boz da eşlik etti. Dönüş uçağında anne Nedret Boz kalp spazmı geçirdi.

"HAVADA BİR ŞEY YAPAMADIK"

Nedret Boz, uçak İstanbul'a iner inmez özel bir hastanede tedavi altına alındı.  Ali Boz, annesinin sağlık durumunu canlı yayında anlattı: "Havada olduğumuz için yapacak bir şey de yoktu. Bayağı bir tedirgin olduk. Direkt hastaneye gittik. Tetkikler yapıldı. Bir de gribal enfeksiyon vardı. 3,5 saatlik yolun yorgunluğu ile birleşince böyle bir sıkıntı yaşadık. Şu an çok şükür hiçbir şeyi yok."


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